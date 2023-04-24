Концерн Henkel рассчитывает на обратный выкуп российских активов

Один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии – германский концерн Henkel включил в соглашение о продаже бизнеса в России обратный выкуп активов. Об этом сообщил финансовый директор компании Марко Свобода.

«Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса», – цитирует его слова РИА «Новости».

На прошлой неделе концерн Henkel сообщил, что заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов почти за 54 млрд рублей (600 миллионов евро).

Henkel объявил об уходе из России весной прошлого года после начала специальной военной операции.

В числе наиболее известных брендов Henkel – клей «Момент», чистящие и моющие средства «Пемолюкс», Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel, а также косметические средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss.

Москва, Светлана Антонова

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