Вашингтон снова струсил и сделал глупость – глава МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал глупостью и трусостью решение властей США отказать в визах для российских журналистов для посещения штаб-квартиры ООН в период председательства РФ в Совете безопасности организации.

«Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что на этот раз с учётом того внимания, привлечённого к их безобразному поведению, всё будет иначе. Я ошибался», – сказал Лавров.

«Страна, которая называет себя самой сильной, умной, свободной и справедливой, струсила и сделала глупость, показав, чего стоит на самом деле её клятвенное заверение о защите свободы слова и доступа к информации», – подчеркнул глава МИД России.

«Самое главное, будьте уверены, что мы это не забудем и не простим», – добавил он.

Москва, Светлана Антонова

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