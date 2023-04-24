Минфин РФ прокомментировал планы повышения налогов для уехавших из страны россиян

Законопроект о повышение налога на доходы физических лиц для уехавших из РФ работников российского сегмента Интернета будет еще дорабатываться. С таким разъяснением выступило министерство финансов РФ.

В ведомстве также отметили, что нововведения не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам, – для них действующие налоговые условия никак не меняются.

Как сообщал «Новый День», в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает повышение налога на доходы с физлиц (НДФЛ) для сотрудников российских компаний и фрилансеров, утратившим налоговое резидентство и проживающим за рубежом.

Документ, в частности, предполагает, что с 2024 года с вознаграждений уехавших из РФ будут взимать НДФЛ по базовой ставке 13-15%. После утраты налогового резидентства выплата увеличится до 30%. Новая норма коснется всех уехавших из страны россиян, которые для работы используют российский сегмент Интернета или техсредства, размещенные в РФ.

Москва, Светлана Антонова

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