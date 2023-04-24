В России готовятся повысить налоги для работающих из-за границы

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о комплексных изменениях в налоговой сфере, который предусматривает повышение до 30%налога на доходы с физлиц (НДФЛ) для сотрудников российских компаний и фрилансеров, утратившим налоговое резидентство и проживающим за рубежом.

Документ, в частности, предполагает, что с 2024 года с вознаграждений уехавших из РФ сотрудников или фрилансеров компании будут взимать НДФЛ по базовой ставке 13-15%. После утраты налогового резидентства выплата увеличится до 30%.

Новая норма коснется всех уехавших из страны россиян, которые для работы используют российский сегмент Интернета или техсредства, размещенные в РФ. Однако для этого необходимо либо являться налоговым резидентом РФ, либо получать вознаграждение на счет в российском банке. Кроме того, нововведение относится к тем, кто получает выплату от российских организаций, индивидуальных предпринимателей или обособленных подразделений иностранных структур в РФ. Решение о размере налога будет определять работодатель, исходя из вышеперечисленных условий.

Стоит отметить, что налоговым резидентом считается физическое лицо, которое находится на территории России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, идущих подряд.

Законопроект также предполагает ряд изменений по всем налоговым выплатам и администрированию этой сферы.

Москва, Мария Соколова

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