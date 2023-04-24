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Понедельник, 24 апреля 2023, 16:01 мск

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Кремль: Запад приложит максимум усилий для вмешательства в выборы президента РФ

Запад максимально усилит попытки вмешаться в предстоящие в России в 2024 году выборы главы государства. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Выборы состоятся, к ним пойдет подготовка. А то, что так или иначе извне происходит вмешательство каждый раз, и в условиях СВО, и [в условиях] нынешней международной обстановки, это давление и эти попытки вмешательства будут кратно увеличиваться, здесь сомнений ничто не вызывает», – цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля также напомнил, что президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию в феврале «высказал свое отношение относительно предстоящих выборов и муниципальных, и президентских». В частности, глава государства тогда подчеркнул, что запланированные на 2023 и 2024 годы выборы, включая президентские, пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур.

Ранее сегодня глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Запад намерен сорвать выборы в 2024 году. «В этом плане можно согласиться», – прокомментировал Песков слова Памфиловой.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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