Российская компания попала под санкции Евросоюза, направленные против Сирии

Сегодня Евросоюз расширил санкции против Сирии и Ирана. Как сообщается в официальном журнале ЕС, под ограничения попали 33 человека и 9 организаций, в том числе российская компания.

«Совет считает необходимым сохранить и обеспечить эффективность действующих ограничительных мер путем их дальнейшего развития при сохранении их целенаправленного и дифференцированного подхода… Определенные категории лиц и организаций имеют особое значение для эффективности этих ограничительных мер, учитывая особые условия, существующие в Сирии», – говорится в документе.

Сообщается, что по Сирии под санкции попало 25 человек и 8 организаций, включая российское АО «Стройтрансгаз». Ограничения также ввели против бронетанковой дивизии сирийской армии, благотворительного фонда, одной госкомпании и трех – в сфере безопасности.

По Ирану под санкциями оказалось восемь человек, в числе которых два депутата, а также компания мобильной связи из-за «несоразмерного применения силы иранскими силами безопасности в отношении мирных протестующих».

Брюссель, Мария Соколова

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