Официальные лица США не верят в реальность успешного контрнаступления ВСУ

Официальные лица США скептически относятся к способности Украины к контрнаступлению. При этом в Пентагоне надеются, что Киев все-таки способен осложнить пути снабжения для российской армии, пишет американская газета Politico, ссылаясь на комментарии официальных лиц.

«Украина надеялась перерезать сухопутный мост России в Крым, и официальные лица США теперь скептически относятся к этому, по словам двух чиновников администрации, знакомых с оценкой. Но в Пентагоне все еще есть надежда, что Украина будет мешать российским путям снабжения, даже если полная победа над недавно укрепленными российскими войсками окажется слишком сложной», – пишет издание.

При этом сообщается, что, по данным разведки США, Украина просто не способна вытеснить «российские войска, где они прочно закрепились». В Вашингтоне надеются, что Киев скорректирует свои цели и «более скромную цель, возможно, будет легче представить как победу».

Как пишет газета, официальные лица США проинформировали Украину об опасностях чрезмерного расширения своих амбиций и распыления своих войск.

Вашингтон, Мария Соколова

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