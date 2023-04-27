Российский МИД отказал дипломатам США в посещении арестованного за шпионаж Эвана Гершковича

В ответ на провокационные действия США в отношении российских журналистов, МИД РФ отказал в консульском посещении арестованного по делу о шпионаже Эвана Гершковича. Об этом сообщила сегодня пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Вызванному в МИД России 27 апреля старшему дипломату американской дипмиссии в Москве был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по поводу провокационных действий дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула С.В. Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН», – говорится в сообщении министерства.

Как отметили в МИДе, в разговоре с американским дипломатом было особо подчёркнуто, что подобный саботаж, имеющий целью воспрепятствовать нормальной журналистской работе, не останется без ответа.

«В этой связи посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Э. Гершковича отклоняется», – сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что в проработке находятся и другие возможные ответные меры, о которых американская сторона будет уведомлена.

Журналист московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. В тот же день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал его до 29 мая. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж).

Москва, Андрей Дорофеев

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