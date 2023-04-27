«Лена, просто нарисуй на карте желаний Дубай, а не СИЗО». Соцсети взорвались после задержания Блиновской

Социальные сети взорвались комментариями после ареста автора онлайн-марафонов по исполнению желаний Елены Блиновской по подозрению в махинациях с налогами. «То есть марафона по уплате налогов нам не ждать?» – пишет alex_carreras.

«Следующий марафон будет – зона и жизнь, взгляд с другой стороны?» – предполагает wizblast.

Много комментариев о том, что задержание Блиновской – это чье-то исполненное желание. «Сама Вселенная этого захотела, не иначе», – считает andrewdiv.

«Запросы прокуратуры оказались сильнее запросов в космос…», – иронизирует v8lk8va.

«Всё хорошо! Это просто мужья всех этих «последовательниц» направили в

космос одинаковое желание», – объясняет Антон Антонов.

«Видимо у какого-то следователя жена сняла с карты на этот марафон», – добавляет Владимир Шаров.

«По ходу, неправильно сформулировала желание», – пишет luxury_amg53.

Также пользователи соцсетей предлагают Елене воспользоваться ее же советами сейчас. «Лена, просто нарисуй на карте желаний Дубай, а не СИЗО», – советует limon4ella.

«Она может даже не брать адвоката потому что нужно мыслить позитивно, и вселенная ей поможет», – предлагает foto2rist.

Есть и другие отсылки к содержанию марафонов Блиновской.

«Не все кармические долги можно закрыть шариками в небо», – замечает 1_kairos_1.

«Деньги любят тишину, а не все эти выпендрёжи», – добавляет oldimp77.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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