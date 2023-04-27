«Лена, просто нарисуй на карте желаний Дубай, а не СИЗО». Соцсети взорвались после задержания Блиновской

Социальные сети взорвались комментариями после ареста автора онлайн-марафонов по исполнению желаний Елены Блиновской по подозрению в махинациях с налогами. «То есть марафона по уплате налогов нам не ждать?» – пишет alex_carreras.
«Следующий марафон будет – зона и жизнь, взгляд с другой стороны?» – предполагает wizblast.
Много комментариев о том, что задержание Блиновской – это чье-то исполненное желание. «Сама Вселенная этого захотела, не иначе», – считает andrewdiv.
«Запросы прокуратуры оказались сильнее запросов в космос…», – иронизирует v8lk8va.
«Всё хорошо! Это просто мужья всех этих «последовательниц» направили в
космос одинаковое желание», – объясняет Антон Антонов.
«Видимо у какого-то следователя жена сняла с карты на этот марафон», – добавляет Владимир Шаров.
«По ходу, неправильно сформулировала желание», – пишет luxury_amg53.
Также пользователи соцсетей предлагают Елене воспользоваться ее же советами сейчас. «Лена, просто нарисуй на карте желаний Дубай, а не СИЗО», – советует limon4ella.
«Она может даже не брать адвоката потому что нужно мыслить позитивно, и вселенная ей поможет», – предлагает foto2rist.
Есть и другие отсылки к содержанию марафонов Блиновской.
«Не все кармические долги можно закрыть шариками в небо», – замечает 1_kairos_1.
«Деньги любят тишину, а не все эти выпендрёжи», – добавляет oldimp77.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
© 2023, РИА «Новый День»
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