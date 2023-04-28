СКР: Блиновская полностью признала вину и раскаялась

Следственный комитет России сообщил, что задержанная накануне блогер Елена Блиновская в полном объеме признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Сегодня следователи попросят Пресненский районный суд Москвы избрать фигурантке меру пресечения, связанную с ограничением свободы, говорится в сообщении ведомства.

Автор онлайн-марафонов по исполнению желаний Елена Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 198 УК РФ), легализации денежных средств в особо крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ). Ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

По данным следствия, Блиновская занизила свои доходы и организовала поступления средств на счета взаимозависимых и подконтрольных 18 организаций и трех ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения. С 2019 по 2021 год она не уплатила более 918 млн рублей налогов и незаконно легализовала более 43 млн рублей.

Инфоцыганку задержали ночью 27 апреля при пересечении границы с Белоруссией в Смоленской области. При себе у нее были авиабилеты на перелет в другую страну. Вечером того же дня Блиновской предъявили обвинение.

По данным СМИ, дело против Блиновской было возбуждено 26 апреля, а на следующий день следствие планировало уведомить ее об этом. Однако блогер узнала об этом раньше и решила сбежать из России. СКР сообщил, что в ходе предварительного расследования будут установлены лица, которые проинформировали Блиновскую об охраняемой законом следственной тайне.

Москва, Наталья Петрова

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