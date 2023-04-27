российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 апреля 2023, 10:12 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Инфоцыганку Блиновскую обвинили в неуплате 900 млн рублей налогов

Блогера Елену Блиновскую подозревают в отмывании денег и неуплате налогов. Инфоцыганку задержали при попытке уехать из страны. В настоящее время она находится на допросе в Следственном комитете.

По данным следствия, Блиновская занизила свои доходы и организовала поступления средств на счета взаимозависимых и подконтрольных 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. С 2019 по 2021 год она не уплатила более 918 млн рублей налогов и незаконно легализовала более 43 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статьям 198 УК РФ и 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Блиновская была задержана сегодня ночью при пересечении границы с Белоруссией в Смоленской области. При себе у нее были авиабилеты на перелет в другую страну. Сейчас по месту проживания и в офисе блогера проводятся обыски и следственные действия.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Инфоцыгане с лицензией: деятельность коучей и бизнес-тренеров в России хотят урегулировать / Психиатры рассказали, чем вредны марафоны инфоцыган, и сравнили их с сеансами гипноза 90-х

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Финансы, Экономика,