Инфоцыганку Блиновскую обвинили в неуплате 900 млн рублей налогов

Блогера Елену Блиновскую подозревают в отмывании денег и неуплате налогов. Инфоцыганку задержали при попытке уехать из страны. В настоящее время она находится на допросе в Следственном комитете.

По данным следствия, Блиновская занизила свои доходы и организовала поступления средств на счета взаимозависимых и подконтрольных 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. С 2019 по 2021 год она не уплатила более 918 млн рублей налогов и незаконно легализовала более 43 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статьям 198 УК РФ и 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Блиновская была задержана сегодня ночью при пересечении границы с Белоруссией в Смоленской области. При себе у нее были авиабилеты на перелет в другую страну. Сейчас по месту проживания и в офисе блогера проводятся обыски и следственные действия.

Москва, Зоя Осколкова

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