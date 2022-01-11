Психиатры рассказали, чем вредны марафоны инфоцыган, и сравнили их с сеансами гипноза 90-х

Массовые психологические марафоны от так называемых инфоцыган в инстаграме могут вызвать травматизацию людей с особенностями психики, такое мнение высказал главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель.

«Плюс таких марафонов в том, что можно получить какую-то информацию. Минус – информация чаще всего обезличена. Каждый человек уникален, индивидуален, и невозможно всех подогнать под одну гребенку. Тем более – когда речь идет о людях с особенностями психики, мировоззрения. Это может быть болезненно для таких людей, вызвать травматизацию», – рассказал главный психотерапевт Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал».

Его коллега, главный психиатр Свердловской области и УрФО Олег Сердюк намекнул, что что-то подобное происходило в 1990-е годы, когда устраивались массовые сеансы гипноза или люди заряжали воду у телевизоров.

«Массовые сеансы у нас 90-е годы наблюдались. Я больше – за индивидуальную работу. Стоит обращаться к людям, компетентность которых можно проверить. К специалисту, который лично бы вас знал, отправлял вам индивидуальные рекомендации, а не рассылал типовые рекомендации за ваши же деньги, – высказал свое мнение Олег Сердюк. – Качество психологической помощи должно быть на высоком уровне, а для этого нужен индивидуальный подход».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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