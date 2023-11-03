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Пятница, 3 ноября 2023, 14:12 мск

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Задержан один из первых инфоцыган России Аяз Шабутдинов

В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Его подозревают в мошенничестве.

Операцию по задержанию инфоцыгана проводили ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Автора бизнес-тренингов подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Кроме того, к нему есть вопросы и у налоговой.

Телеграм-канал Shot уточняет, что блогер прилетел из Вены и из аэропорта поехал в съемную квартиру, где его задержали. Сегодня он планировал запустить новый курс.

Шабутдинов основал Like Центр – компанию, где предоставлялись образовательные услуги для предпринимателей. На страницы блогера в соцсетях подписаны около 2 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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