Задержан один из первых инфоцыган России Аяз Шабутдинов

В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова. Его подозревают в мошенничестве.

Операцию по задержанию инфоцыгана проводили ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Автора бизнес-тренингов подозревают в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Кроме того, к нему есть вопросы и у налоговой.

Телеграм-канал Shot уточняет, что блогер прилетел из Вены и из аэропорта поехал в съемную квартиру, где его задержали. Сегодня он планировал запустить новый курс.

Шабутдинов основал Like Центр – компанию, где предоставлялись образовательные услуги для предпринимателей. На страницы блогера в соцсетях подписаны около 2 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

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