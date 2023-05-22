Суд оставил блогера Блиновскую под арестом

Московский городской суд оставил под домашним арестом блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Об этом сообщила сегодня столичная прокуратура.

«С учетом позиции прокуратуры Москвы Мосгорсуд оставил без изменения решение Пресненского районного суда об избрании обвиняемой Елене Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста, а апелляционную жалобу ее защитника без удовлетворения», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд избрал Блиновской меру пресечения 28 апреля. Ей, в частности, запрещено общаться с участниками уголовного судопроизводства по ее делу, за исключением адвокатов, отправлять и получать посылки, бандероли, письма, телеграммы, вести переговоры с использованием любых средств связи, включая стационарные и мобильные телефоны, электронную почту и мессенджеры.

Автора онлайн-марафонов по исполнению желаний Блиновскую задержали ночью 27 апреля при пересечении границы с Белоруссией в Смоленской области. При себе у нее были авиабилеты на перелет в другую страну.

По версии следствия, Блиновская, чтобы минимизировать налоги с доходов от блогерства, использовала «дробление» бизнеса и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей.

«Для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления, выполняющих роль пособников, привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Действуя согласно отведенной им преступной роли, они привлекли подконтрольных (аффилированных) индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное «дробление» бизнеса с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц», – говорилось в сообщении СК.

15 мая обвинение в совершении экономических преступлений было предъявлено супругу Блиновской Алексею. Ему вменяется ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, а также включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Москва, Андрей Дорофеев

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