Мужу блогера Блиновской предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов

Супругу блогера Елены Блиновской Алексею предъявлено обвинение в совершении экономических преступлений. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Как отметили в ведомстве, по версии следствия, Блиновская, чтобы минимизировать налоги с доходов от блогерства, использовала «дробление» бизнеса и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей.

«Для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления, выполняющих роль пособников, привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Действуя согласно отведенной им преступной роли, они привлекли подконтрольных (аффилированных) индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное «дробление» бизнеса с целью занижения доходов путем распределения их на взаимозависимых (подконтрольных) лиц», – говорится в сообщении СК.

Алексею Блиновскому предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч.2 ст. 198 УК РФ (пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, а также включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Автора онлайн-марафонов по исполнению желаний Елену Блиновскую задержали ночью 27 апреля при пересечении границы с Белоруссией в Смоленской области. При себе у нее были авиабилеты на перелет в другую страну. Вечером того же дня Блиновской предъявили обвинение.

Позже Следственный комитет сообщил, что инфоциганка в полном объеме признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Москва, Андрей Дорофеев

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