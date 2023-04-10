Инфоцыгане с лицензией: деятельность коучей и бизнес-тренеров в России хотят урегулировать

В России собираются урегулировать деятельность различных коучей, тренеров личностного роста и прочих «специалистов», продающих свои курсы в интернете. Такие люди получают миллионы за свои услуги, редко платят налоги и зачастую являются мошенниками.

С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы, пишут «Известия». «В последнее время было возбуждено несколько громких уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты налогов со стороны лиц, которые занимаются продажей дистанционных курсов и тренингов. Речь идет о супругах Чекалиных (не заплатили 300 млн рублей) и Александры Митрошиной (120 млн рублей). Также 21 марта 2023 года стало известно, что правоохранительные органы начали проверку в отношении Елены Блиновской, выдающей себя за бизнес-тренера», – говорится в тексте обращения, направленного премьер-министру Михаилу Мишустину.

Упомянутые выше эпизоды стали следствием появления в российском медиапространстве феномена, который получил название «инфоцыганство». «Под этим термином подразумевается недобросовестная деятельность лиц, выдающих себя за специалистов в области бизнеса, личностного роста или психологии, с целью обогащения за счет продажи курсов и тренингов, в том числе в цифровом формате», – сообщает автор.

Чаще всего организаторы такого обучения не имеют профильного образования и специальных компетенций, а также могут использовать деструктивные психологические практики. Например, участники курса личностного роста под названием Sparta теряли имущество, разводились с супругами, а в отдельных случаях совершали суицид.

Жертвами инфоцыганства регулярно становятся сотни тысяч россиян. Люди платят деньги, а потом понимают, что столкнулись с мошенниками, но вернуть средства уже не могут. В том числе пострадавшие обращаются в Госдуму, где сейчас прорабатывают возможности решения их проблем. К примеру, документ в виде лицензии заставил бы таких предпринимателей проводить курсы более ответственно. Впрочем, парламентарии признают, что мера на 100% не защитит от настоящих мошенников, которые всегда найдут способы для обмана.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»