В России готовят систему дистанционного воинского учета

Министерство обороны РФ подготовило проект изменений в положение о воинском учете, согласно которому процедура постановки на воинский учет, а также снятие с него могут быть осуществлена без личной явки гражданина в военкомат. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах», – говорится в документе, и отмечается, что в таком случае гражданин будет уведомлен через портал Госуслуг.

Как сообщал «Новый День», в апреле в России был принят закон, который вводит новые виды оповещения о призыве на военную службу, а также предусматривает создание единого реестра военнообязанных.

Документ предполагает дублирование традиционных бумажных повесток электронными через личный кабинет военнообязанных на портале госуслуг или в многофункциональных центрах. При этом онлайн-повестки наравне с бумажными будут иметь одинаковую юридическую силу, и считаться врученными с момента размещения в личном кабинете.

Параллельно вводится возможность оповещения о призыве на военную службу заказным письмом, которое будет считаться доставленным даже без подписи призывника, с параллельным дублированием онлайн-повесткой.

Электронное уведомление будет считаться врученным с момента размещения на информационном ресурсе призывника. Более того, любая форма повестки, не достигшая своего адресата, будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в реестре повесток.

Ранее в Минцифры уточняли, что Единый реестр военнообязанных будет создан к осеннему призыву на срочную службу.

Москва, Светлана Антонова

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