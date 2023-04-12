Совет Федерации утвердил закон об электронных повестках и реестре военнообязанных

Сегодня Совет Федерации утвердил закон, который вводит новые виды оповещения о призыве на военную службу, а также предусматривает создание единого реестра военнообязанных.

Документ предполагает дублирование традиционных бумажных повесток электронными через личный кабинет военнообязанных на портале госуслуг или в многофункциональных центрах. При этом онлайн-повестки наравне с бумажными будут иметь одинаковую юридическую силу, и считаться врученными с момента размещения в личном кабинете.

Параллельно вводится возможность оповещения о призыве на военную службу заказным письмом, которое будет считаться доставленным даже без подписи призывника, с параллельным дублированием онлайн-повесткой.

Электронное уведомление будет считаться врученным с момента размещения на информационном ресурсе призывника. Более того, любая форма повестки, не достигшая своего адресата, будет считаться врученной через семь дней после ее размещения в реестре повесток.

Законом также предусмотрена обязательная личная явка призывника в военкомат. Если военнообязанный не получает повестку либо делает вид, что не получает, то он будет обязан во время следующего призыва в течении двух недель добровольно явиться в военкомат. В противном случае ему грозят ограничения. В частности, с цифровой подписью военного комиссара придет уведомление, что вводится ограничение на выезд и предупреждение о том, что последуют другие ограничительные меры. Если военнообязанный вновь не явится в военкомат, через 20 дней он может лишиться возможности управления транспортным средством, а также заключать сделки с недвижимостью и брать кредиты и займы.

Кроме того, в законопроекте оговаривается, что для формирования единого реестра военнообязанных МВД, ФНС, ЦИК, федеральные суды, Фонд пенсионного и социального страхования РФ, медицинские организации, образовательные и научные организации, Минпросвещения, органы госвласти субъектов РФ будут обязаны в электронном виде предоставлять необходимые сведения о россиянах.

Работодатели также будут обязаны направлять в военкоматы сведения о случаях выявления обязанных, но не состоящих на воинском учете граждан, в течение трех рабочих дней, в том числе с использованием портала госуслуг.

Закон должен поступить на подпись главе государства и вступит в силу со дня официального опубликования.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»