ЦИК утвердил электронное голосование на выборах в 24 регионах (СПИСОК)

Центральная избирательная комиссия РФ утвердила список регионов, в которых на предстоящих в сентябре выборах будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Как уточнила глава ЦИК Элла Памфилова, федеральной платформе цифровые выборы пройдут в 24 субъектах федерации, в 18 из них – впервые.

«По итогам рассмотрения заявок регионов – а их было более 30 – принято решение одобрить проведение дистанционного электронного голосования в 24 субъектах. Из них 18 – это регионы-новички, которые ранее ДЭГ никогда не применяли», – сказала Памфилова.

По данным ЦИК, в этом году дистанционное голосование будет существенно отличаться от предыдущего опыта, в том числе, по беспрецедентному охвату: 25 регионов, если считать Москву, и по числу потенциальных участников ДЭГ – 21,5 млн избирателей.

Список регионов, где будет применяться ДЭГ:

На дополнительных выборах депутатов Государственной Думы:

– Республика Крым (одномандатный округ № 19)

– Липецкая область (одномандатный округ № 114 и совмещенные с ними выборы)

На территории всего региона:

– Чувашская Республика – Чувашия

– Алтайский край

– Архангельская область

– Владимирская область

– Воронежская область

– Московская область

– Нижегородская область

– Новосибирская область

– Псковская область

– Томская область

– Ярославская область

– Ненецкий автономный округ

На отдельных выборах в регионе:

– Республика Карелия (3 кампании)

– Камчатский край (2 кампании)

– Пермский край (7 кампаний)

– Белгородская область (1 кампания)

– Калининградская область (3 кампании)

– Курская область (1 кампания)

– Оренбургская область (1 кампания)

– Свердловская область (7 кампаний)

– Тульская область (2 кампании)

– Челябинская область (4 кампании)

Москва, Светлана Антонова

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