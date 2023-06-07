ЦИК утвердил электронное голосование на выборах в 24 регионах (СПИСОК)

Центральная избирательная комиссия РФ утвердила список регионов, в которых на предстоящих в сентябре выборах будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Как уточнила глава ЦИК Элла Памфилова, федеральной платформе цифровые выборы пройдут в 24 субъектах федерации, в 18 из них – впервые.
«По итогам рассмотрения заявок регионов – а их было более 30 – принято решение одобрить проведение дистанционного электронного голосования в 24 субъектах. Из них 18 – это регионы-новички, которые ранее ДЭГ никогда не применяли», – сказала Памфилова.
По данным ЦИК, в этом году дистанционное голосование будет существенно отличаться от предыдущего опыта, в том числе, по беспрецедентному охвату: 25 регионов, если считать Москву, и по числу потенциальных участников ДЭГ – 21,5 млн избирателей.
Список регионов, где будет применяться ДЭГ:
На дополнительных выборах депутатов Государственной Думы:
– Республика Крым (одномандатный округ № 19)
– Липецкая область (одномандатный округ № 114 и совмещенные с ними выборы)
На территории всего региона:
– Чувашская Республика – Чувашия
– Алтайский край
– Архангельская область
– Владимирская область
– Воронежская область
– Московская область
– Нижегородская область
– Новосибирская область
– Псковская область
– Томская область
– Ярославская область
– Ненецкий автономный округ
На отдельных выборах в регионе:
– Республика Карелия (3 кампании)
– Камчатский край (2 кампании)
– Пермский край (7 кампаний)
– Белгородская область (1 кампания)
– Калининградская область (3 кампании)
– Курская область (1 кампания)
– Оренбургская область (1 кампания)
– Свердловская область (7 кампаний)
– Тульская область (2 кампании)
– Челябинская область (4 кампании)
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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