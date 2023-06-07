Подрыв аммиакопровода подставил под угрозу срыва «зерновую сделку» – МИД России

Диверсия с подрывом аммиакопровода «Тольятти – Одесса» ставит под угрозу срыва «зерновую сделку». Как заявили официальный представитель МИД России Мария Захарова, это удар по обеспечению международной продовольственной безопасности.

«Киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок аммиака, нанесен удар по общим усилиям по борьбе с угрозами голода и оказанию помощи нуждающимся странам, а также по личным усилиям генерального секретаря ООН Гутерриша, который выступал с отдельной инициативой по аммиакопроводу и в целом предложил Стамбульский пакет, гуманитарное значение которого, к сожалению, обесценивается на глазах», – сказала Захарова сегодня на брифинге.

По ее словам, Москва предпримет усилия, чтобы установить обстоятельства происшествия, «но уже сейчас можно констатировать, что единственной стороной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода», является Украина.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило, что 5 июня украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод «Тольятти – Одесса». В ведомстве назвали случившееся терактом, есть пострадавшие среди мирных жителей. ЧП произошло в районе населенного пункта Масютовка около девяти часов вечера.

Москва, Светлана Антонова

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