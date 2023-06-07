Минобороны РФ заявило о подрыве украинскими диверсантами аммиакопровода «Тольятти-Одесса»

Минобороны России сообщило, что 5 июня украинские диверсанты подорвали в Харьковской области аммиакопровод «Тольятти-Одесса». В ведомстве назвали случившееся терактом, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Украинская диверсионно-разведывательная группа взорвала аммиакопровод в районе населенного пункта Масютовка около девяти часов вечера.

В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории, отметили в Минобороны.

«В результате данного террористического акта имеются пострадавшие среди мирного населения. Им оказана необходимая медицинская помощь», – уточнили в ведомстве, добавив, что пострадавших среди российских военнослужащих нет

Ранее власти Харьковской области заявили, что российские войска якобы дважды обстреляли аммиакопровод возле села Масютовка Купянского района. По их утверждению, это произошло 5 и 6 июня. Сообщалось о повреждении трубопровода. Отмечалось, что угрозы для населенных пунктов нет.

Надо отметить, что восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» является составной частью сделки по вывозу зерна из трех украинских портов. Российская сторона неоднократно заявляла, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

В начале июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Киев может рассмотреть вопрос о транзите российского аммиака.

Москва, Наталья Петрова

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