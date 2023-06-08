«Провоцируем заниматься контрафактом»: в Совете Федерации назвали системные причины ЧП с массовым отравлением сидром

Бесконтрольность производства и оборота медицинского спирта, а также чрезмерно высокие акцизные ставки на алкогольную продукцию провоцируют недобросовестных предпринимателей заниматься контафактом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение сегодня прозвучало на «круглом столе» в Совете Федерации.

В частности, первый заместитель главы комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации Сергей Рябухин считает, регулирование отрасли с высокими акцизными ставками провоцирует заниматься контрафактом. «Чрезмерно высокие темпы (роста) акцизных ставок, по которым мы опережаем не только страны ОСР… но и в рамках ЕАЭС мы впереди планеты всей… Таким образом мы провоцируем криминальное сообщество на то, чтобы они занимались контрабандой и контрафактом», – заявил он.

Сенатор обратил внимание, что решение проблемы с отравлением метанолом может быть только комплексное – «не только законодательное обеспечение, но и жесткое администрирование». «Предложение конкретное, что в стране должен быть уполномоченный орган. Это не Минздрав должен заниматься, и не Росалкогольрегулирование, а орган, который регламентирует производство и оборот метанола. Мы производим метанол 4,3 млн тонн в год. 70% из этого объема уходит на экспорт. Мы понимаем, что они не хотят денатурировать его по цвету, по запаху, потому что это наносит удар по конкурентоспособности нашей продукции… но для этого нужен орган уполномоченный», – подчеркнул Рябухин.

«И по медицинскому спирту нам надо обуздать эту вольницу, которая творится. Статистика сама за себя говорит. Если потребность, как министр здравоохранения отмечает, – нам больше 2,5 декалитров спирта не требуется для медицинских нужд даже в условиях специальной военной операции. Но когда 7,5 млн декалитров делаем медицинского спирта, то всем очевидно, даже школьнику понятно, что это идет на левое производство, контрафакт, и наносит ущерб и здоровью, и бюджету. Здесь тоже надо наводить порядок. У нас в этом смысле есть предложение – тотальное обложение акцизами с возмещением акцизов, если спирт медицинский пришел по назначению. А когда мы видим, что ветеринарная лаборатория получает 40 тонн медспирта якобы для промывки шприцов, понятно, что это аффилированное звено с криминалом», – полагает Рябухин.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев со своей стороны обратил внимание, что, даже упорядочив оборот медспирта, все равно наличие этого продукта, который стоит на 75% дешевле, «неизбежно будет вести к тому, что люди будут злоупотреблять».

«Все, что мы имеем на сегодняшний день в Ульяновской области и в Поволжье, – это следствие огромного оборота медспирта промышленного, которым питаются предприятия пополам. Условно говоря, предприятия наполовину производят «Мистер сидр» на одном этаже с лицензией и маркировкой ЦРПТ, а на втором этаже производят из медспирта такую же самую продукцию, миксуя документы и перемещая эту продукцию совершенно спокойно по розничной сети, что и произошло. В этой ситуации бороться нужно начать с того, чтобы регламентировать оборот и производство медспирта, чтобы он не был так свободно доступен бутлегерам. Тогда случаев отравления будет меньше, потому что не будет такой массы и такой возможности подменить», – пояснил он.

Как подчеркнул Косарев, повышение акцизов провоцирует развитие нелегального производства. «На сегодняшний день нелегальный оборот по крепкому алкоголю 27%. Предлагаю заморозить ставку акциза. Тем более, что у нас все больше и больше унификация со странами ЕАЭС. Добиться того, чтобы этот уровень был одинаковым и только после этого, когда мы поднимемся, например, на уровень легальности 90%, только после этого продолжать изменение акцизов в сторону повышения. Это ключевое предложение, несмотря на то, что мы аргументируем три года, не проходит», – заключил Косарев.

С начала недели в Приволжье фиксируют массовое отравление сидром. По последним данным, число жертв достигло 30 человек, пострадало 96. По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержан индивидуальный предприниматель – руководитель «Мистер сидр» из Самарской области. Как сообщило МВД, экспертиза выявила в изъятом напитке содержание метанола и этилбутирата. Сегодня выяснилось, что суррогатный напиток «Мистер Cидр» был изготовлен из сырья, изъятого на другом нелегальном производстве. Спиртосодержащую жидкость украли с ведомственного склада МВД в Самарской области, сообщили в министерстве внутренних дел РФ.

Москва, Мария Соколова

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