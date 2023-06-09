Большие политические риски: в России вновь вырос уровень тревожности россиян

Высокий уровень тревожности россиян создает большие риски для предстоящей избирательной кампании. Такое мнение высказал глава Центра развития региональной политики (ЦРРП), политолог Илья Гращенков. По его оценке, основным политическим запросом электората может стать «нормализация жизни».

«Уровень тревожности вновь подрос и почти сравнялся с уровнем спокойствия 47/48. Фактически, атака БПЛА и бои в Шебекино вновь стали тревожащими факторами, но не такими значительными, какой была мобилизация (тогда тревога достигала 70%). Что говорит об оторванности основной России от зоны, близкой к СВО. Да и беспилотники над Новой Ригой и Рублевкой были восприняты многими как «не касающиеся» лично меня факторы, причем даже на условном Юго-Востоке Москвы атака дронов на Запад воспринимается как нечто отдаленное. И все же когда почти половина населения находится в тревожном состоянии – это достаточно большие риски для избирательной кампании в рамках ЕДГ-2023», – пояснил Гращенков в своем телеграм-канале.

Политолог полагает, что с повышением беспокойства россиян о личной безопасности растет запрос на «заморозку» конфликта на Украине. «Сейчас вопросы личной безопасности (по пирамидке Маслоу) выходят на первый план, а значит, их общество и будет предъявлять власти в ходе выборов. Возможно, что очередной перенос прямой линии Путина на осень может косвенно указывать на то, что пока не время артикулировать ответы на эти вопросы», – отметил он.

«Вероятно, нормализация жизни – это один из тех политических запросов, который будет сформирован по итогам перепадов «ножниц тревожности» в период 2022-2023 года», – заключил Гращенков.

Согласно результатам исследования Фонда общественного мнения, уровень тревожности россиян за неделю вырос сразу на 5% и, по данным на 2-4 июня, составил 48%. Уровень спокойствия сократился с 50 до 47%. При этом более половины респондентов (53%) волновали события вокруг специальной военной операции на Украине и атак украинских дронов. В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян в 53 регионах РФ.

Москва, Мария Соколова

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