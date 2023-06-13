Беспилотные грузовики начнут перевозки из Санкт-Петербурга в Москву

Перевозки грузов между Санкт-Петербургом и Москвой с помощью беспилотных автомобилей начнутся 14 июня. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства транспорта России.

«14 июня беспилотные грузовики «Камаз» повезут коммерческие грузы из Санкт-Петербурга в Москву в рамках проекта «Беспилотные логистические коридоры». Реальные перевозчики осуществят перевозку груза с использованием беспилотных грузовых автомобилей во взаимодействии с сервисами «умной дороги», – говорится в сообщении ведомства.

В минтрансе добавили, что отработка беспилотной доставки грузов будет проходить в рамках программы экспериментального правового режима на трассе М-11 «Нева».

7 июня в московском районе Ясенево в тестовом режиме начало обслуживание пассажиров роботакси. Пассажиры увидят в приложении Яндекс Go специальную кнопку для заказа роботакси. Нажав на нее, можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Всего в Ясенево около 40 таких точек. Жители района могут доехать, например, от школы «Созвездие» до метро или от Битцевского парка до супермаркета Eurospar.

Согласно действующим законам, в машине всегда находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью поездки.

Москва, Андрей Дорофеев

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