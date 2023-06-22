«Управляемая демократия»: губернаторские выборы в Хакасии способны преподнести сюрприз

Самая интересная губернаторская избирательная кампания в этом году ожидается в Хакасии, где возможна конкурентная борьба кандидатов. Такое мнение высказал политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его оценке, стартовые позиции соперников интригуют: пока невозможно определить, какая «партия власти» окажется победителем – федеральная «ЕР» или региональная КПРФ.

«Самая интересная избирательная кампания пройдет в Хакасии. Решено продемонстрировать чудеса «управляемой демократии». Действующий глава Валентин Коновалов – коммунист, а его соперник – депутат ГД от «оппозиционной» в регионе «ЕР» Сергей Сокол. Драматургия, на которую рассчитывают технологи Сокола такова, что он легко побеждает непопулярного Коновалова, будучи популярным политиком прошедшим СВО. Коновалов проигрывает, так как народ устал от его «пустых обещаний» и вообще, не хочет больше связываться с КПРФ», – отметил Гращенков в своем телеграм-канале.

Политолог отметил, что параллельно Сокол должен помочь «единороссам» одержать победу на выборах в Верховный Совет Хакасии и продемонстрировать населению «образцово честные и справедливые выборы» накануне президентской кампании 2024 года. «Однако победить намерены обе стороны. Коновалов неспроста отбился от навязываемого ему ДЭГ (дистанционного электронного голосования), который бы мог прогарантировать победу промосковского кандидата. Коновалова поддерживают главы муниципалитетов, так как именно при нем у них сложилась своеобразная вольница, которую может прикрыть новый губернатор. Коммуниста также поддерживает часть региональных и даже кое-кто из федеральных элит», – пояснил он.

«Сергей Сокол больше надеется на контрэлитную кампанию, приправленную темой СВО, однако выступать в качестве оппозиционной партии «Единая Россия» умеет довольно плохо. Поэтому риски того, что сама кампания пройдет плохо, растут по мере поступления проблем от конкурентов», – считает эксперт.

По его мнению, одним из выходов в данной ситуации мог бы стать недопуск действующего губернатора до выборов, «например, не дав ему собрать муниципальный фильтр». «Но, вероятно, в Кремле посчитали, что такой подход был бы совсем уж большим зашкваром, перебивающим даже давнюю историю о том, как КПРФ не смогло собрать мунфильтр в Бурятии, зато его тогда собрали спойлерские «Коммунисты России». В общем, глава Хакасии Валентин Коновалов все-таки подал документы на регистрацию в качестве кандидата, собрав мунфильтр. Правда, комиссия еще проверяет подписи и решение о выдаче ему регистрации пока еще не принято», – отметил он.

Политолог обратил внимание, что стартовые позиции кандидатов интригуют. «Разные социологии показывают разное отношение к Коновалову. Кто-то говорит о высоком антирейтинге и усталости от коммуниста, тем самым показывая крайне низкие проценты поддержки. Кто-то, напротив, дает довольно высокий рейтинг Коновалова, даже несмотря на видимые трудности в регионе. При этом Сергей Сокол пока не обладает схожими характеристиками по узнаваемости и поддержке. В общем, Сокол должен победить – это пока лозунг, а какова будет реальность, покажет течение кампании и день выборов», – полагает эксперт.

«По сути, тут (в Хакасии) впервые разворачивается конкурентная борьба между «федеральной партией власти» (ЕР) и «региональной партией власти» (КПРФ), и кто в этом случае окажется сильнее, «центр» или «земля», пока неочевидно», – заключил Гращенков.

В этом году Единый день голосования назначен на 10 сентября. Состоятся выборы глав 26 субъектов РФ, депутатов Заксобрания в 16 регионах, а также довыборы в Госдуму РФ.

На пост главы Хакасии претендуют действующий губернатор Валентин Коновалов (КПРФ), представитель партии «Родина» Алексей Хабаров, а также депутаты Госдумы – Михаил Молчанов (ЛДПР) и Сергей Сокол «Единая России».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»