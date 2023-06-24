В Московском регионе усилены меры безопасности: проводятся антитеррористические мероприятия

Руководители московского региона выступили с предупреждением об усилении мер безопасности. Аналогичные сообщения опубликовали главы Ростовской, Липецкой и Воронежской областей.

«В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий. Прошу отнестись с пониманием к принимаемым мерам», – говорится в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что в Московской области усилены меры безопасности – ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ. «Проводятся антитеррористические мероприятия. Возможны дополнительные проверки на дорогах на южном направлении, в связи с этим прошу по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте на юге Московской области, в первую очередь за пределы региона. Прошу сохранять спокойствие», – отметил глава региона.

Ранее ночью похожие сообщения опубликовали главы Ростовской и Липецкой областей, что может быть связано с продвижением военной колонны ЧВК «Вагнер».

Как сообщалось ранее, накануне вечером разгорелся громкий скандал. Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина распространила заявление предпринимателя, что по тыловым лагерям бойцов организации были нанесены ракетные удары со стороны российских войск. При этом предприниматель обвинил в ЧП «военное руководство». В Минобороны назвали это информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что заявления основателя ЧВК «Вагнер» стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. В НАК призвали Пригожина прекратить противоправные действия.

Комментируя это решение, Пригожин заявил, что его действия – это не военный переворот и не попытка помешать армии. «Это марш справедливости», – говорится в его комментарии, которое распространила его пресс-служба.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства «проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все необходимые меры».

Судя по последней информации, колонна бойцов по трассе «М-4» (Дон) направляется в Москву.

Москва, Светлана Антонова

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