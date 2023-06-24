В трех регионах РФ объявлен режим контртеррористической операции

Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях. Решение принято, судя по всему, в связи с передвижением в сторону российской столицы подразделений ЧВК «Вагнер».

«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции», – говорится в сообщении НАК, которое цитирует ТАСС.

Как сообщил агентству пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением.

Контртеррористическая операция – правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений. Среди них проверка документов, усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров, использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности, приостановка работы деятельности опасных производств, ограничение связи, временное отселение людей, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах. Может быть запрещена продажа оружия и алкоголя.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявили об антитеррористических мероприятиях в столичном регионе.

Как сообщалось ранее, накануне вечером разгорелся громкий скандал. Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина распространила заявление предпринимателя, что по тыловым лагерям бойцов организации были нанесены ракетные удары со стороны российских войск. При этом предприниматель обвинил в ЧП «военное руководство» и заявил о намерении разобраться с организаторами провокации. В Минобороны назвали это информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что заявления основателя ЧВК «Вагнер» стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. В НАК призвали Пригожина прекратить противоправные действия.

Комментируя это решение, Пригожин заявил, что его действия – это не военный переворот и не попытка помешать армии. «Это марш справедливости», – говорится в его комментарии, которое распространила его пресс-служба.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства «проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все необходимые меры».

Судя по последней информации, колонна бойцов по трассе «М-4» (Дон) направляется в Москву.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»