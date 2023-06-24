Режим КТО: в Москве понедельник объявлен нерабочим днем

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил предстоящий понедельник, 26 июня, нерабочим днем в связи с введенным режимом контртеррористической операции (КТО). «Ситуация сложная», – пояснил градоначальник.

«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём – за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», – уточнил Собянин.

«Прошу максимально воздерживаться от поездок по городу. Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах. Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях», – добавил он.

При этом Собянин отметил, что городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Напомним, режим КТО в столичном регионе был введен после скандала вокруг ЧВК «Вагнер». Накануне вечером пресс-служба главы военизированной огранизации Евгения Пригожина распространила заявление, что по тыловым лагерям бойцов организации были нанесены ракетные удары со стороны российских войск. При этом предприниматель обвинил в ЧП «военное руководство» и заявил о намерении разобраться с организаторами провокации. В Минобороны назвали это информационной провокацией.

Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что заявления основателя ЧВК «Вагнер» стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. В НАК призвали Пригожина прекратить противоправные действия.

Комментируя это решение, Пригожин заявил, что его действия – это не военный переворот и не попытка помешать армии. «Это марш справедливости», – говорится в его комментарии, которое распространила его пресс-служба.

Судя по последним данным, подразделения Пригожина взяли под контроль Ростов-на-Дону. Автомобильные колонны бойцов ЧВК «Вагнер» направляются в Москву.

Москва, Светлана Антонова

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