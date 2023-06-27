В России объявили о создании нового политического союза

Лидеры Партии роста и партии «Новые люди» официально объявили о создании политического союза. Предполагается, что обе структуры будут совместно выступать на предстоящих выборах.

«Сегодня прошли заседания центрального совета партии «Новые люди» и федерального политсовета Партии роста. Наши центральные органы приняли решение о создании политического союза», – сообщил лидер «Новых людей» Алексей Нечаев на пресс-конференции.

По его словам, на предстоящих выборах партии будут либо совместно выдвигать кандидатов, либо где-то кандидата будет выставлять одна партия, либо, если где-то кандидаты уже выставлены, то одна партия будет снимать своего кандидата в пользу более сильного.

Лидер Партии роста Борис Титов со своей стороны отметил, что партии пока не планируют объединение в единую структуру. «Мы выбрали путь постоянного объединения. Мы сегодня говорим, что мы адаптируемся друг к другу, дальше мы будем смотреть», – сказал политик.

Для координации действий предполагается создание межпартийного политического совета и единого избирательного штаба.

Москва, Светлана Антонова

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