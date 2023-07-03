Украинский алкобарон Черняк объявлен в России в розыск за финансирование терроризма

Российские правоохранители объявили в розыск украинского бизнесмена, владельца холдинга по производству алкоголя Евгения Черняка, обвиняемого в финансировании террористической деятельности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, в период с февраля по апрель 2022 года Черняк и иные лица вступили в преступный сговор, направленный на финансирование терроризма. Соучастники организовали перечисление военнослужащим Вооруженных сил Украины и иных украинских вооруженных формирований денежных средств в размере более 500 млн рублей для осуществления террористической деятельности на территории Российской Федерации. Кроме того, в июне 2023 года Черняк приобрел и поставил военнослужащим ВФУ товары, предназначенные для ведения боевых действий, стоимостью свыше 90 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении Черняка возбуждено уголовное дело по признакам преступления,предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

Как добавили в СК, установлена причастность к инкриминируемому Черняку деянию двух его доверенных лиц. Они задержаны, одному из них предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки), другому – по пп. «а,б» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взятке совершенное группой лиц в особо крупном размере).

В ходе расследования уголовного дела проведено более 10 обысков на территории Москвы, Московской области и других регионов. Обнаружены и изъяты печати различных коммерческих организаций, электронные носители и технические средства. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о наложении ареста на доли организаций, входящих в холдинг, бенефициаром которого является Черняк. Кроме того, следователями формируются документы для проведения судебной финансово-хозяйственной экспертизы, отметили в Следкомитете

Черняк является бенефициаром международного алкогольного холдинга Global Spirits, основанного в 2008 году. Его штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Global Spirits является собственником ряда предприятий по производству водки, настоек, коньяков и бренди, вин, вермутов и слабоалкогольных напитков. В частности, он производит водку «Хортица» и коньяк «Шустов».

Москва, Андрей Дорофеев

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