ВСУ потеряли на Ореховском направлении более 20 тысяч боевиков – глава Запорожской области

В ходе безуспешных атак на Ореховском направлении ВСУ потеряли более 20 тысяч человек. Об этом в своем телеграм-канале написал сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Обстановка на Ореховском направлении остается напряженной, ежедневно на наши позиции идут атаки, противник действует интенсивно, однако своих солдат не жалеет. Сторона противника, по приблизительным подсчетам, потеряла уже более 20 тысяч человек личного состава» – написал он.

Балицкий призвал местных жителей сохранять спокойствие. По его словам, российская оборона очень крепка, и, кроме того, ВС РФ ведут активные действия, постоянно отбрасывая противника и пресекая деятельность диверсионно-разведывательных групп.

«Достижений у противника нет. Не жалея своих солдат, они пытаются получить хоть какую-то маленькую победу для отчета перед Западом. Имитация боевых действий, в которых Киев несет поражающие потери», – заключил и.о. губернатора.

Москва, Андрей Дорофеев

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