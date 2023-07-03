Российские войска отбили 16 атак ВСУ: уничтожены истребитель, бронетехника и почти 600 боевиков

В минувшие сутки военнослужащие РФ сбили в зоне СВО украинский истребитель, уничтожили десятки единиц бронетехники и почти 600 боевиков. Об этом сегодня в сводке о ходе проведения специальной военной операции сообщило министерство обороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Каменка Херсонской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нововодяное ЛНР, Георгиевка, Дмитровка, Новотроицкое, Володино ДНР, Луговое, Вербовое Запорожской области, Саги, Забарино, Васильевка и Николаевка Херсонской области», – говорится в сообщении ведомства.

В минобороны также уточнили, противник продолжал попытки наступательных действий на Донецком, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На этих участках фронта было отбито 16 атак.

ВСУ потеряли в зоне спецоперации около 590 боевиков, три танка, 15 боевых бронированных машин, одну американскую самоходную гаубицу М109 Paladin, две самоходных артсистемы «Гвоздика» и 10 буксируемых гаубиц.

Оборонное ведомство также сообщило об уничтожении пяти складов вооружения и боеприпасов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 446 самолетов, 240 вертолетов, 4873 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10490 танков и других боевых бронированных машин, 1134 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5313 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11385 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Андрей Дорофеев

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