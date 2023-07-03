Отдых в Турции подорожал почти вдвое – АТОР

В сравнении с доковидным 2019 годом отдых в Турции для россиян подорожал почти вдвое: средний чек вырос от 70% до 90%, а поток российских туристов стал более чем на треть меньше, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как отмечается в публикации, средний чек поездки в Турцию (около 10 ночей) в летние месяцы доковидного 2019 года у туроператоров колебался в районе 50-60 тысяч рублей на одного человека. Нынешним летом стоимость аналогического отдыха на одного человека колеблется от 96,6 тысячи до 117,8 тысячи рублей. Соответственно, средняя стоимость турпакета для двух человек составит примерно 200 тысяч рублей.

Москва, Светлана Антонова

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