В московский регион пришла жара

Жаркая погода продержится в Москве и Подмосковье до конца недели, когда в регионе вновь ожидаются дожди. Об этом сообщил сегодня Гидрометцентр России.

Во вторник, 4 июля, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, температура в Москве 10...12°, по области 8...13°. Днем преимущественно без осадков, воздух прогреется до 27°.

В среду, 5 июля, с усилением влияния антициклона существенных осадков не ожидается, а температура будет повышаться. Ночью температура в Москве 13...15°, по области 11...16°. Днем в столице ожидается до 28°, в Подмосковье – до 30°. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

В четверг, 6 июля, сохранится в меру жаркая погода, хотя с приближением с запада атмосферного фронта днем по области может пройти кратковременный дождь. Ночью температура опустится до 16°. Днем столбик термометра в Москве поднимется до 28...30°, по области до 26...31°. Ветер прогнозируется южный 6-11 м/с.

В пятницу, 7 июля, при усилении облачности во многих районах ожидается кратковременный дождь. Но погода останется теплой, даже жаркой, отметили синоптики. Температура ночью 15...20°, днем 25...30°. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В субботу, 8 июля, погода приобретет более дождливый характер. Температура ночью 14...19°, днем 22...27°. Ветер повернет на северный 3-8 м/с.

«Несмотря на это небольшое понижение температуры к концу недели, погода будет преобладать теплее нормальной на 2-3°», – пояснили в Гидрометцентре.

Москва, Андрей Дорофеев

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