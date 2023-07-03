Глава Российского зернового союза заявил о плачевной ситуации в сельхозпроизводстве

Российские сельхозпроизводители переживают кризис, несмотря на рекордные урожай зерновых. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, перспективы отрасли не внушают оптимизма, если решения властей по-прежнему будут направлены на поддержку экспортеров.

«У нас рекордный урожай в этом сезоне. Объем беспрецедентный – 157 млн тонн, в составе которого рекорд по пшенице – 104 млн тонн… Итоги показывают, что мы однозначно выполнили рекордный объем по вывозу зерновых ресурсов за пределы РФ в историческом разрезе… Никак не меньше 57 млн тонн образуется даже с жесткими корректировками. Напомню, предыдущий рекорд по экспорту был поставлен в сезоне 2017-18 годов и составил 54,8 млн тонн», – уточнил Злочевский.

В то же время глава зернового союза обратил внимание на целый ряд «не очень радостных» моментов, связанных в том числе, с перераспределением квот и изменением экспортной пошлины, в результате чего снижается конкуренция в отрасли, а основную выручку получают не сельхозпроизводители.

Как считает Злочевский нынешнее ослабление рубля приведет к еще большему ущербу для крестьян, хотя для экспортеров «это объективный выигрыш». «Они зарабатывают больше денег от ослабления рубля. Вот об этих карманах и заботится, собственно говоря, Минсельхоз. Это же доказывает практика по перераспределению. Это тоже интересный момент, потому что деньги, которые получает Минсельхоз от собранной пошлины, напрямую, минуя Минфин и поглощение бюджетом, ложатся в бюджет поддержки АПК. Общий уровень поддержки в этом году 472 млрд (рублей), а в прошлом сезоне он оценивался в 0,5 трлн, то есть он упал и объективно будет падать дальше, потому что уже в этих 472 млрд больше половины – это деньги с собранной пошлины. А пошлина в силу объективных обстоятельств уже так пережала рынок и экономику сельхозпроизводства, что ее вынуждены регулировать к снижению… Пошлину даже поддержкой нельзя считать, потому что она вынута из крестьянских карманов. То есть пошлина вынута из самого АПК и ему же возвращена, только не в те карманы, из которых вынута. Потери мы оцениваем в крестьянских карманах за один триллион», – пояснил эксперт.

Вместе с тем, как отметил Злочевский, сейчас наблюдается резкое снижение инвестиций в сельхозпроизводство. «У нас многие регионы продавали себе в убыток зерновые ресурсы. И, естественно, это приводит к довольно печальным последствиям. А Минсельхоз при этом говорит: у нас объем кредитования вырос – это значит, что мы развиваемся. А как это значит, что мы развиваемся? Ведь инвестиции не выросли, а объем кредитов вырос потому, что в кармане у крестьян денег убавилось очень серьезно, и они вынуждены бегать занимать хоть где-то, чтобы поддержать хоть какой-то уровень производства… И то, что вырос объем кредитования, это ставит в достаточно зависимое положение крестьян, и они будут вынуждены обслуживать в дальнейшем эти кредиты. И еще не факт, что это хоть как-то будет способствовать улучшению их экономического положения. Скорее наоборот – эти долги будут ярмом на шее, и они будут вынуждены их обслуживать и, если доходы поправятся, то часть этих доходов перетечет в банковские карманы», – подчеркнул эксперт.

В этой связи глава зернового союза обратил внимание, что уже наблюдается снижение урожайности из-за недостатка средств, и эта тенденция наверняка продолжится. «В кармане у крестьян катастрофически мало денег – закупки техники упали в два раза к прошлому сезону и имеют все тенденции еще сократиться в следующем сезоне», – отметил он, добавив, что цены на технику после двукратного роста остаются практически неизменными, хотя стоимость удобрений и средств защиты растений сократилась на 30 и 20 процентов, соответственно.

«Все вкупе приведет к тому, что несмотря на снижение по показателям урожайности в текущем сезоне минимум на 10%, оно будет компенсировано вот этим падением цен на ресурсы, и мы сможем удержать себестоимость в разумных рамках. А если мы снизим себестоимость, то это будет хотя бы выравнивать экономическую ситуацию в секторе производства, потому что сейчас она плачевная. Всё к смежникам утекло – это прямой результат регулирования. Вообще вся эта ситуация исправляется щелчком пальцев, что называется, – уберите пошлины, и всё встанет на свое место», – заключил Злочевский.

Москва, Мария Соколова

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