Степень насилия нарастает: беспорядки во Франции как пролог к гражданской войне

Нынешние массовые протесты и беспорядки во Франции могут стать прологом к началу гражданской войны. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, проблемы с гражданами с миграционными корнями в стране только нарастают. При этом эксперт выразил сожаление, что Россия идет по такому же пути.

«Если верить статистике и картинкам, которые мы получаем из Франции, то накал, который был в предыдущие дни и по ночам, в общем-то спал… Но возникает много вопросов о причинах, которые их вызвали. Они явно остаются прежними», – отметил Федоров, обратив внимание на выводы французского публициста, кандидата в президенты Эрика Зимура о том, что «мы видим начало гражданской войны во Франции».

«Может быть, он (Зимур) несколько сгущает краски, но, тем не менее, для подобного утверждения есть немало доводов и причин», – подчеркнул Федоров.

Эксперт обратил внимание, что почти 20 лет прошло после аналогичных событий во Франции, но проблемы в обществе только нарастают. «Многие делают параллели с 2005 годом. Там тоже события развивались по аналогичному сценарию. Двое подростков убегали от полиции, спрятались в трансформаторной будке и их убило током. Это тоже вызвало всплеск гнева и страстей. Три недели бушевали события во Франции в 2005 году. Тогда Саркози был министром внутренних дел, кстати. Жгли тысячи машин. Но если сравнивать ситуацию нынешнюю с 2005 годом, то мы увидим, что степень насилия, степень охвата этими беспорядками городов Франции значительно выше, чем было в 2005 году… Задействовано было, согласно данным МВД Франции, 45, а то и 50 тысяч полицейских по всей стране. В то время как в 2005 году это было порядка 20 тысяч. Условно, даже по количеству полицейских мы можем сделать вывод, что степень насилия, агрессии и выступлений было в два раза больше в 23-м году, чем 18 лет назад», – констатировал Федоров.

«В пригородах проживает второе-третье поколение мигрантов, которые считают себя уже французскими гражданами. Но, тем не менее, то, что они выходят на такие бунты, на действия, которые вспыхивают буквально по всякому трагическому случаю, говорит, что что-то наверное не в порядке в этих пригородах крупных французских агломераций», – пояснил он.

«Отдельные этнические сообщества живут отдельно друг от друга по своим законам в тех же пригородах Парижа. Им плевать, условно говоря, молодым французам арабского происхождения на все эти республиканские ценности. Формально они подчиняются, но де-факто они живут по другим понятиям, с другими традициями. Мы идем по тому же пути, к сожалению», – заявил эксперт.

«Проблемы начинаются не с теми, кто приехал впервые в страну, а уже те, которые рождаются – второе-третье поколение – и которые не могут интегрироваться в общество, в которое они приехали. Они уже не там и не тут. Вот отсюда начинаются все проблемы, которые мы ярко видим на примере Франции», – заключил Федоров.

Напомним, 27 июня во Франции начались масштабные акции протеста и погромы в пригородах Парижа и других крупных городов после убийства полицией 17-летнего подростка, который оказал сопротивление при задержании.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»