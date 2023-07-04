МИД России не видит оснований для продления «зерновой сделки»

Оснований для продления «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия нет. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

«Оснований для дальнейшего продолжения «черноморской инициативы», истекающей 17 июля, нет. В то же время российская сторона продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона договоренности, прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия», – подчеркнули в МИД.

В министерстве напомнили, что «черноморская инициатива» не может быть продлена без согласия всех сторон – России, Турции и Украины. В то же время, Меморандум Россия-ООН, предусматривающий нормализацию российского экспорта сельхозпродукции и удобрений, рассчитан на три года и в продлении не нуждается. Однако, по поводу этого документа «ни у кого не осталось больше иллюзий и сомнений», насчет перспектив его выполнения.

«Черноморская инициатива», целью которой было оказание помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки, превратилась в сугубо коммерческий вывоз украинского продовольствия в «сытые» страны. Из 32,6 млн тонн зерновых, вывезенных с 1 августа 2022 г. из портов Одессы, Черноморска и Южного, большая часть – 26,2 млн тонн, или 81% – была направлена в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов. Беднейшие государства (Эфиопия, Йемен, Афганистан, Судан и Сомали) получили всего 862 086 тонн, или 2,6% грузов», – констатировали во внешнеполитическом ведомстве, добавив, что в среднем в течение года ежемесячно участниками «черноморской инициативы» становились всего два судна Всемирной продовольственной программы ООН и 90 коммерческих зерновозов.

На этом фоне, как подчеркнули в МИД, ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки продолжала деградировать. С июля прошлого года Евросоюз ввел пять новых «пакетов» антироссийских санкций в дополнение к постоянно расширяющимся экстерриториальным рестрикциям США и Британии, которые заблокировали российский сельхозэкспорт. Из пяти «системных» задач, решение которых позволило бы устранить эти препятствия, первые три сняты с повестки дня, а достижение какого-либо прогресса по оставшимся двум не просматривается.

В частности, аммиакопровод Тольятти – Одесса, который предполагалось разблокировать, был подорван 5 июня. Кроме того, из 262 тыс тонн российских удобрений, запланированных под передачу безвозмездно нуждающимся странам, с сентября 2022 года было отправлено лишь две партии – 20 тыс тонн в Малави и 34 тыс тонн в Кению.

«Руководство ООН тем не менее хранит молчание по обоим этим неудобным сюжетам. На Западе, при этом, публично заявляют о том, что никаких послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений, быть не может. Именно поэтому нет SWIFT, введен запрет на поставки запчастей, вся территория России внесена в список зон военных рисков с «заоблачными» ставками страхования, а российским компаниям отказано в доступе к своим финансовым активам», – отмечается в заявлении МИД России.

Москва, Андрей Дорофеев

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