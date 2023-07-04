Столтенберг подтвердил, что останется генсеком НАТО до октября следующего года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию, что страны альянса договорились продлить срок его полномочий до октября 2024 года. Об этом он написал сегодня в твиттере.

«Для меня честь, что союзники по НАТО приняли решение продлить мои полномочия генсека до 1 октября 2024 года», – цитирует Столтенберга «Интерфакс».

На прошлой неделе Associated Press сообщило, что страны НАТО дали предварительное согласие на продление полномочий Столтенберга еще на год.

Ранее стало известно, что никто из возможных преемников Столтенберга на посту главы альянса, таких как премьер Дании Метте Фредериксен, глава минобороны Великобритании Бен Уоллес, премьер Испании Педро Санчес, не набрали подавляющей поддержки среди 31 страны-члена Североатлантического альянса. При этом в июне Столтенберг заверял, что не добивается продления срока пребывания на этом посту.

Столтенберг занимает пост генсека альянса с 2014 года. Срок его полномочий уже продлевали дважды. Вновь он истекал в 2022 году, однако из-за украинского кризиса он сохранил должность до конца сентября 2023 года.

Официальные выборы генсека НАТО не предусмотрены, альянс назначает его на основе консенсуса всех стран-членов альянса.

Москва, Андрей Дорофеев

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