Получим такие же бунты, как во Франции? Миграционные проблемы в России нарастают в геометрической прогрессии

Россия наращивает в геометрической прогрессии миграционные проблемы, которые уже привели к бунтам во Франции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил доцент кафедры политологии и политического управления РАНХиГС, член Экспертного совета Всемирного русского народного собора Михаил Бурда сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, без реальной интеграции мигрантов в общество ситуация будет только обостряться.

«Ситуация во Франции наглядно демонстрирует абсолютнейший провал политики многокультурализма, который во Франции и вообще в западной Европе культивировался последние лет 10-15. И те события, которые были в 8-м году, и сейчас это демонстрируют. Все эти увещевания относительно мигрантов – там даже неважно, первый кто приехал, второго-третьего поколения – не работают. Интеграционные мероприятия, которые проводятся, абсолютно провалены. Потому что эти люди, получая французские паспорта, не ассоциируют себя с Францией. Именно мультикультурализм позволяет им сохранять свою идентичность. А они в первую очередь сохраняют идентичность религиозную, национальную, но они не хотя стать французами, сохраняя единую политическую нацию. В этом и проблемы», – констатировал Бурда.

В этой связи политолог обратил внимание миграционную политику в России. «Наша страна с ее миграционной политикой идет по французскому пути просто с какой-то геометрической прогрессией, потому что то количество мигрантов, которое в нашу страну завозится, и кому выдаются впоследствии еще российские паспорта, – это опыт, который проходила и Франция, и Германия, и Бельгия. И чем это заканчивается, мы все это прекрасно видим», – подчеркнул он.

«У нас есть Котельники в Подмосковье, есть районы Новой Москвы, где уже подобные (французским) пригороды – гетто из мигрантов фактически сформированы. Я посмотрел статистику МВД, у нас за 2021-22 годы и первый квартал 2023-го гражданам Таджикистана, Узбекистана и Киргизии выдано полмиллиона российских паспортов. Причем, вот эти люди получили паспорта, пользуются нашей социалкой, но они не хотят нести обязанности. Сколько из них призвано в армию служить? Кто из них записался добровольцем в зону СВО участвовать? Нет, они готовы получать социальные блага с российским паспортом, но не готовы нести ответственность», – отметил эксперт.

«Во Франции то же самое проходили. Почему во Франции молодые подростки и так далее не работают? Потому что они получают социальное пособие. Они не хотят работать и не будут. И от кружков, секций и всего остального это не зависит. Это точно такая же профанация, как и у нас – пытаются интегрировать мигрантов, проводя какой-то фестиваль плова, чемпионат по футболу среди ЖКХ и так далее. Это все не работает», – считает Бурда.

По его мнению, без реальной интеграции мигрантов в общество решить проблему не получится. «Пока не будет императивных инструментов интеграции, которые будут обязывать мигрантов интегрироваться в единую политическую нацию, ничего работать не будет. И мы будем получать примерно такие же бунты. И давайте говорить откровенно: все-таки не какой-то невинный подросток, которого по ошибке застрелили, а человек пытался автомобиль угнать или угнал, не подчинился требованию сотрудника полиции. Наверно, полицейский переусердствовал, применил силу, но, знаете, а по-другому там нельзя никак, к большому сожалению», – заключил Бурда.

Напомним, 27 июня во Франции начались масштабные акции протеста и погромы в пригородах Парижа и других крупных городов после убийства полицией 17-летнего подростка, который оказал сопротивление при задержании.

Москва, Мария Соколова

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