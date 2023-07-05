Дождь с грозой и порывистый ветер ожидаются в Москве

В столице сегодня ожидаются дождь, гроза и порывистый ветер. Об этом предупредила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«По прогнозам синоптиков, сегодня с 12:00 и до конца дня в столице местами ожидается гроза с дождём. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

Департамент рекомендовал гражданам избегать линий электропередач, деревьев и шатких конструкций. Автомобилистам, если гроза и сильный дождь застали их в автомобиле, советуют включить аварийные огни, прекратить движение и заглушить двигатель.

«Неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и аварий», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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