Росреестр нашел в Москве земельные участки, которые используются с нарушениями законодательства

По результатам проверки в Москве выявлены земельные участки, которые используются с нарушением законодательства. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного управления Росреестра.

В ведомстве отметили, что в ходе контрольной деятельности инспекторов государственного земельного надзора за 6 месяцев 2023 года было проверено свыше 600 земельных участков площадью 3,7 тыс га. Выяснилось, что 0,8 тыс га эксплуатируется с нарушением требований земельного законодательства.

«Контрольные мероприятия, проведенные дистанционными методами, показали реальную картину использования земельных участков – более чем в 20% случаев выявлены нарушения. Информация о неэффективно используемых землях, находящихся в собственности города Москвы и Российской Федерации, направлена распорядителям земельных участков (Дирекция городской инфраструктуры и Росимущество Москвы) для вовлечения их в оборот», – уточнил заместитель руководителя столичного управления Росреестра Александр Левченков.

В ведомстве добавили, что проверки проводятся для достижения показателей государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД), которая была утверждена правительством РФ и предполагает создание к 2030 году единой цифровой платформы пространственных данных и единой электронной картографической основы. Это необходимо для создания общегосударственной информационной базы, где все заинтересованные лица – государственные структуры, физические и юридические лица смогут получить открытые сведения о земельных участках, повысить эффективность использования земель и объектов недвижимости.

Москва, Андрей Дорофеев

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