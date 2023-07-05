ШОС претендует на глобальное влияние – эксперт

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готовится занять место умершего для многих государств ОБСЕ в обеспечении безопасности на евразийском континенте. Как считает профессор НИУ ВШЭ и МГИМО МИД РФ Сергей Лузянин, прошедший накануне саммит в Нью-Дели продемонстрировал влияние организации не только на региональные проблемы, но и на глобальную повестку. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Итоги индийского председательства очень серьезные, очень значимые. Фактически на наших глазах происходит, во-первых, дальнейшее расширение организации – интеграция Ирана в качестве постоянного члена в организацию. А на будущий год вступит и Белоруссия… Это уже не узко-региональная организация, а большая евразийская структура с повесткой не только региональной, но и глобальной», – пояснил Лузянин.

Профессор также обратил внимание на заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости расширить деятельность антитеррористического центра ШОС. «Сохраняя внеблоковый статус, невоенный характер этой организации, тем не менее, происходит трансформация, особенно на треке безопасности. То, что сказал Путин, что антитеррористический центр должен быть трансформирован, означает, что фактически организация как бы расширяет повестку безопасности, претендуя на евразийскую структуру по безопасности. Если проводить аналогию, ОБСЕ фактически для России и других умерла, и вот это некий прообраз евразийской большой ОБСЕ – организации по безопасности», – полагает он.

«ШОС как бы поднимается на новый, более высокий уровень. И сегодня совершенно точно ШОС – это большая Евразия, это ненаправленность против третьих стран, не блоковость, но при этом, это отстаивание своих собственных интересов каждой из стран, причем, без претензий какой-то одной страны на гегемонию и монополию, как это делают США в НАТО», – заключил Лузянин.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. В ШОС входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Кроме того, заявку на полноправное членство подала Белоруссия.

Москва, Мария Соколова

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