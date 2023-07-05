«Завышенные ожидания»: эксперт оценил итоги саммита ШОС

Итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) не оправдали завышенные ожидания. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал глава отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, целый ряд предшествовавших заседанию событий вызывают беспокойство.

«К сожалению, накануне саммита были разного рода события, которые по-разному интерпретировались в СМИ. В частности, обсуждалась тема, что якобы СВО мешает проведению саммита ШОС в очном режиме. Был визит и премьер-министра Индии Нарендра Моди в Вашингтон, что тоже по-разному интерпретировалось. В частности, в России вызывали определенные беспокойства нарастание военно-технического сотрудничества США и Индии. Нас всегда беспокоит деятельность такой структуры, как Quad, а если брать регион, то это, конечно, AUKUS, в который Индия не входит. Поэтому исходя из этого, я считаю, что нам удалось добиться максимума того, что было возможно», – отметил Евсеев.

При этом эксперт констатировал, что ШОС «как минимум не ослабляется» и с присоединением Ирана идет процесс расширения сферы ее влияния на Ближний и Средний Восток. Однако в то же время, по его мнению, в экономическом сотрудничестве подвижки небольшие.

«Увеличение доли торговли в нацвалютах поддержано не всем государствами-членами ШОС. То есть, для некоторых стран такой подход является нежелательным ввиду того, что не хотят портить свои отношения, в первую очередь, с США», – пояснил Евсеев.

«Несколько завышенные ожидания того, что в рамках ШОС удастся создать некое новое ядро, которое могли бы сформировать Россия, Индия и Китай. Эта идея не была реализована на практике. Для Индии все же ШОС – это одна из площадок. А для России и Китая – это важная площадка. Вот это создает не то, что неуверенность, но некоторое беспокойство, потому что отсутствие нового ядра ШОС затрудняет трансформацию организации», – полагает эксперт.

В этой связи Евсеев выразил надежду, что с дальнейшим расширением организации ситуация может измениться. «Для Индии становление Ирана как полноправного члена тоже очень важно, потому что Индия видит в этом некий баланс. Думаю, что отношения в рамках организации будут более сбалансированные после вступления Белоруссии. Во всяком случае, эта организация не будет все-таки столь явно прокитайской. В целом, мы достигли максимума того, что могли в данной ситуации», – заключил Евсеев.

Напомним, в конце июня премьер-министр Индии побывал с государственным визитом в США, где были достигнуты договоренности о расширении военно-технического сотрудничества. В частности, корабли ВМС США смогут ремонтироваться на индийских верфях, Дели закупит у Вашингтона беспилотники-разведчики, будет также расширена совместная космическая программа. Оборонное соглашение с США было подписано через два месяца после приостановки поставок в Индию российских вооружений. Как отмечали эксперты, высокий статус переговоров с индийским премьером обусловлен желанием США активно привлечь Индию к сдерживанию Китая. Дели уже является участником коалиции Quad в Восточной Азии, которая наряду с AUKUS в Тихоокеанском регионе призвана блокировать Китай.

В состав AUKUS входят США, Австралия и Великобритания. В состав Quad – США, Австралия, Япония и Индия с «членами-призраками» Тайванем и Вьетнамом.

Накануне прошел саммит ШОС в онлайн-формате, на котором впервые председательствовала Индия. Новым членом организации стал Иран. По итогам саммита была принята декларация, в которой были закреплены обновленные подходы сторон по деятельности ШОС и глобальным проблемам.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году. В ШОС входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Кроме того, заявку на полноправное членство подала Белоруссия.

Москва, Мария Соколова

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