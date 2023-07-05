Минфин РФ уточнил объем Фонда национального благосостояния

На 1 июля объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 12,670 трлн или 8,4% ВВП, что эквивалентно $145,578 млрд. Как говорится в официальном сообщении министерства финансов РФ, совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 303,701 млрд ($3,626 млрд).

В ведомстве также уточнили, что в июне часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 3,451 млрд китайских юаней и 5 127,2 кг золота в обезличенной форме была реализована за 66,978,9 млрд рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита.

В настоящее время средства ФНБ размещены:

1) на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России:

– 7 278,7 млн евро;

– 282 284,2 млн китайских юаней;

– 511 986,9 кг золота в обезличенной форме;

– 400,4 млн рублей;

2) на депозитах и субординированном депозите в ВЭБ.РФ – 653 022,3 млн рублей;

3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности – 3 000,0 млн долл. США;

4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 697 875,5 млн рублей и 2 014,4 млн долл. США;

5) в привилегированные акции кредитных организаций – 328 992,0 млн рублей;

6) на субординированном депозите в Банке ГПБ (АО) в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – 38 433,9 млн рублей;

7) в обыкновенные акции ПАО Сбербанк – 2 705 012,9 млн рублей;

8) в обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» – 100 730,6 млн рублей1;

9) в обыкновенные акции АО «ДОМ.РФ» – 137 000,0 млн рублей;

10) в привилегированные акции ОАО «РЖД» – 467 000,0 млн рублей;

11) в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» – 11 851,9 млн рублей;

12) в обыкновенные акции АО «ГТЛК» – 58 334,0 млн рублей;

13) в облигации ОАО АК «Уральские авиалинии» – 2 298,9 млн рублей;

14) в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО) – 127 216,9 млн рублей1;

15) в облигации ООО «НЛК-Финанс» – 34 948,1 млн рублей;

16) в облигации ООО «ВК» – 60 000,0 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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