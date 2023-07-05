Мошенники похитили у бизнесмена в Москве 400 тыс долларов с помощью купюр «банка приколов»

Мошенники похитили 400 тысяч долларов у бизнесмена в Москве с помощью купюр «банка приколов». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции.

По информации ведомства, вечером 3 июля в полицию позвонил мужчина 1972 года рождения. Он сообщил, что незадолго до этого посетил «оборудованный под обменный пункт» офис по адресу: Чапаевский пер., 12, корп. 1. Там неизвестный под предлогом обмена валюты «открыто похитил принадлежащие ему 400 тыс долларов» (по состоянию на 5 июля – почти 36,2 млн руб) и скрылся.

Прибывшие на место полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и изъяли из помещения кепку, два фрагмента порванной купюры, 11 листов бумаги, счетчик банкнот, а также купюры «банка приколов».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК (грабеж в особо крупном размере). За совершение этого преступления грозит до 12 лет лишения свободы.

Москва, Андрей Дорофеев

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