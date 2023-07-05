На порядок страшнее Чернобыля: эксперт оценил последствия возможного подрыва ЗАЭС

Радиационное заражение после возможного подрыва Запорожской АЭС затронет территории не только Украины, России и Белоруссии, но и Турции, Румынии, Польши и Болгарии, что повлияет на жизнь в общей сложности порядка 100 млн человек. Такую оценку озвучил в комментарии РИА «Новый День» эколог, эксперт по ядерной безопасности, депутат Госдумы шестого созыва Максим Шингаркин. По его оценке, станция в Запорожье схожа с Фукусимской в Японии, только рядом нет океана, способного снизить масштабы катастрофы.

«Запорожская АЭС очень похожа на Фукусимскую. Там шесть энергоблоков типа ВВЭР (водно-водяной энергореактор), поэтому номинально они не могут гореть, как горел Чернобыльский, но зато там другой характер течения аварии. Если будет разрушено тело ядерного реактора, значит произойдет расплавление, к примеру, одного ядерного реактора. После этого вода, которая там находится, либо превратится в пар, а потом превратится в водород и кислород отдельно, и в результате пароциркониевой реакции пройдет химический взрыв водорода, как произошло на Фукусиме. Либо в результате высокой температуры, которая будет сопровождаться обстрелом, обрушением или диверсионным актом, расплавится частично зона с ядерным топливом. Тогда возникнет вероятность неуправляемых цепных реакций», – пояснил Шингаркин.

Эксперт обратил внимание, что взрывы после разрушения тела реактора длятся нано-микро-секунды, но их локальное воздействие очень большое – до 1 тонны в тротиловом эквиваленте. «Топливо превращается просто в некую массу, ее в Чернобыле назвали «слоновья нога». Это некий сплав – там все подряд: металл, оболочки топливных сборок, всё, что есть в ядерном реакторе», – отметил эксперт.

По его оценке, при разрушении одного блока станции существует опасность разрушения остальных, а масштаб радиоактивного заражения, минимум, в 10 раз превысит последствия взрыва на Чернобыльской АЭС.

«Радиация не распространяется равномерным кругом, ровненько, как любят рисовать какие-то эллипсы, круги – нет. На самом деле происходит завинчивание, похожее на перья. Условно говоря, на расстоянии до 1 тысячи километров могут возникать зоны площадью до 2 гектаров, подлежащие безусловной дезактивации. На них будет невозможна никакая хозяйственная деятельность, если не проводить полную дезактивацию. Это я ориентировочные параметры даю», – пояснил Шингаркин.

«Масштаб радиоактивности будет превосходить на порядок, как минимум то, что было в Чернобыле. То есть, в 10 раз будет больше. Приблизительно то количество, какое было на Фукусиме. Но есть нюанс – у Фукусимы рядом океан. И они смогли водой охлаждать сразу – по сути дела, ядерная авария в какой-то момент перестала развиваться. Сейчас это медленно текущая ядерная авария. Она не уменьшается, но и не развивается. А тут воды нет. Вода ушла – у Каховского водохранилища специально разрушили плотину. Поэтому, условно говоря, коллапс возможен до предела – то есть до всех шести реакторов. Это означает, что точек, в которых жить будет невозможно, будет очень много. Радиация разлетится на расстояние до 1 тысячи км, возникнет масса зараженных участков. Центральная зона – это километров 30, это будет зона сплошной катастрофы», – подчеркнул эколог.

«Естественно, радиация попадет и в Турцию, и в Румынию, возможно даже в Болгарию, понятно, что в Польшу. Украина, Белоруссия, Россия – это очевидно. Наиболее пострадают территории, которые были сельскохозяйственными районами Украины – Полтавская область и северное Причерноморье – житница мира. Из-за такого масштабного радиационного загрязнения невозможно будет там сеять хлеб долгие годы, столетия. Это означает – голод, нехватка продуктов питания, как минимум, затронет жизнь 10 млн человек в Европе – это как минимум, в острой форме. В целом порядка 100 млн человек должны будут изменить рацион, чтобы, условно говоря, уйти от последствий невозможности использования этих сельхозугодий», – заключил Шингаркин, подчеркнув, что это приблизительная оценка возможной катастрофы после подрыва ЗАЭС.

Москва, Мария Соколова

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