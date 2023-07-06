Правоохранители вскрыли аферу на 200 млн рублей при строительстве теплиц в Ингушетии: часть средств выведена за рубеж

Следственный комитет возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере при строительстве теплиц в Ингушетии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка ведомства.
«В 2018-2020 годах в Ингушетии в рамках госпрограммы «Развитие СКФО на период до 2025 года» велось строительство тепличного комплекса АО «Агрокомплекс Сунжа». По данным следствия, в ходе строительства генподрядчик ООО «ИнвестТрейдСервис», аффилированный АО «Агрокомплекс Сунжа», неправомерно уменьшил налоговую базу по НДС, в результате в бюджет не было уплачено 200 млн рублей. Часть похищенных денежных средств выведена за рубеж по поддельным документам», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что незаконная деятельность была пресечена Следкомитетом совместно с ФСБ, МВД, ФНС России и Росфинмониторингом. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией).
В ходе расследования проведено более 30 обысков в Москве, Республике Ингушетии и Ставропольском крае.
«Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего и причастных к совершению преступления лиц», – добавили в СК.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2023, РИА «Новый День»
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