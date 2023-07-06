«Ящик Пандоры»: Западу аукнулась бумерангом поддержка неонацистов на Украине

Запад открыл «ящик Пандоры», поддерживая террористическую деятельность киевских неонацистов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее словам, радикалы уже активизировались по всей Европе.

«Поощряя нацизм на Украине и закрывая глаза на то, что творит режим Зеленского, Запад просто открывает ящик Пандоры. Уже сейчас видны результаты такой политики – национал-радикалы по всей Европе активизировались, воодушевились: ну как же, они же видят, что это теперь не только можно, это теперь еще хорошо оплачивается… Так еще таким поставляют оружие. Мало того, им же во всем потакают, разрешают практически все, как такому, не капризному дитя, а действительно enfant terrible, с которым лучше не столько даже договариваться, сколько ублажать. Национал-радикалы считывают по всей Европе эти знаки», – пояснила она.

Представитель МИД РФ обратила внимание на информацию западных СМИ, что «неонацистские группировки принимают непосредственное участие в беспорядках во Франции». «Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции. Не знаю, сказал ли президент Франции [Эмануэль] Макрон своим людям или это хранится в секрете? Но тогда об этом скажем мы. Да, то самое оружие, которое поставляет Запад, НАТО и непосредственно Франция, те самые деньги, которые они вливают в поддержку националистов, нацистов и фашистов на территории Украины, как бумерангом оказывается не просто у них на территории, а бьют по их же собственному народу», – подчеркнула она, напомнив: «мы об этом говорили ровно полтора года назад – так и происходит».

При этом Захарова отдельно отметила, что Киев продолжает «активно использовать террористические методы». «Утром 4 июля была предпринята попытка атаковать с помощью беспилотников объекты гражданской инфраструктуры в Новой Москве и Подмосковье, в том числе, аэропорт, который принимает международные рейсы…. Маленький нюанс. Это опять же история про то, что страны, которые спонсируют киевский режим, должны честно сказать своим гражданам, что они могут стать жертвами атаки террористической атаки киевского режима», – подчеркнула она.

«Подобные действия были бы невозможны без финансового, технического, логистического содействия возглавляемой США западной коалиции, выступающей, по сути, спонсором террористической деятельности режима Зеленского. Напомню, из пяти постоянных членов совета безопасности ООН, три страны – США, Британия и Франция спонсируют террористическую деятельность», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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