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Четверг, 6 июля 2023, 15:20 мск

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Российские войска нанесли ракетный удар по стратегическим резервам ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Российские войска в минувшие сутки нанесли ракетные удары по расположениям военных и иностранных наемников в тыловых районах Украины. Об этом сегодня в сводке о ходе проведения специальной военной операции сообщило министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута. Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сегодня СМИ сообщали о ночном ракетном ударе по Львову. По данным ряда телеграм-каналов, ракеты попали по девятому учебному корпусу Академии сухопутных войск.

По данным минобороны, за сутки противник потерял в зоне СВО около 810 боевиков, два самолета Су-25, танк, 11 боевых бронированных машин, пять самоходных артиллерийских установок, машину РСЗО «Град» и три буксируемых гаубицы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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