Киевский режим готовит Украину для окончательной оккупации Западом – МИД России

Киевский режим готовит собственную страну для оккупации Западом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее словам, Украина уже превратилась в военный полигон, который ее уничтожит, согласно задачам «миссии Зеленского».

«Министр обороны Украины Резников подтвердил, что Украина для Запада – это, прежде всего, удобный полигон для испытаний различных видов оружия… При этом интерес украинского народа в расчет вообще не принимается, да его никто и не спрашивает. По словам того самого главы минобороны Резникова, на Украине западные союзники на самом деле могут увидеть работает ли их оружие, насколько эффективно оно применяется и нужно ли его модернизировать. Прямая цитата: для военной промышленности мира лучшего полигона не придумаешь», – пояснила Захарова.

По ее оценке, киевские власти не задумываются, что таким образом уничтожают собственную страну. «Эти вооружения, в том числе с обедненным ураном, они работают не по одному человеку, и не по одному поколению людей. Представители киевского режима даже не задумываются о том, что, предоставляя такой испытательный полигон для иностранных военно-промышленных корпораций, они уничтожают полностью свою страну, ее население и все их надежды на мирное будущее», – констатировала она.

«Страна уже давно находится под внешним управлением. От ее суверенитета и независимости не осталось и следа. Теперь [президент Украины Владимир] Зеленский расправляется с народом Украины. У него такая миссия. Ему так обозначили эту цель. Поэтому вполне естественно, что никаких секретов от иностранной спецслужбы у киевского режима нет и быть не может», – заявила представитель МИД РФ.

При этом Захарова отметила, что символичным является направленный Зеленским в Верховную раду законопроект о придании английскому языку статуса международного языка общения. «Суть этого проекта содействовать обеспечению использования английского языка на всей территории Украины, в публичных сферах общественной жизни. Они, конечно, отмечают, что принятие закона будет якобы способствовать активизации процессов интеграции украинцев в европейскую общественность. А я вам скажу правду – они просто ожидают и готовят территорию Украины для оккупации теми, кто должен ими управлять, так как Зеленский отказал народу Украины в возможности управлять собственной страной. Продано, отдано за копейки буквально все – земля, история, собственность, промышленность, производство. Что осталось – воздух не продать? Правда, они его регулярно портят. Вот добрались до языка, того самого языка, который отняли у коренного населения своей страны, исковеркали, а теперь готовятся, как всегда, с караваями, как они это делали тогда в 40-х, встречать оккупацию. Никакого другого смысла у этого нет», – полагает она.

«Поражает невероятный цинизм и, самое главное, абсолютная беспомощность людей, которые проживают на территории Украины, бороться за свои права… Мы говорим о тех, кто искренне верил, что Зеленский и США с Британией и Евросоюзом поведут их в светлое будущее. Вот у этих людей нет никаких возможностей реализовать свои базовые права – вообще никаких возможностей. Им в этом абсолютно отказано, полностью и повсеместно. Запретить родной для миллионов жителей Украины русский язык и внедрять абсолютно чуждый для них английский язык под предлогом интеграции с ЕС, где английский является государственным только в Ирландии. Это же просто абсурд! Ни одна страна ЕС этого не делала», – подчеркнула представитель МИД РФ.

«Киевский режим, Зеленский, все эти многотысячные полчища военных инструкторов и советников, которые сейчас заполнили Банковую и все госорганы Украины, они просто готовят это все для оккупации», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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